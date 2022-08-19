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Общество19 августа 2022 10:59

Тамбовчан предупреждают о перекрытии движения на время проведения авиашоу

Ограничения будут действовать 20 августа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

20 августа в Тамбове проведут авиашоу. Для обеспечения безопасности гостей в районе проведения мероприятия вводится ряд ограничений для автомобилей. Как пояснили в администрации Тамбова, с 10 часов 20 августа будет запрещено движение транспорта:

- на участке от улицы Сенько, между домом 32, Тамбов-4 и домом 9А по улице Сенько, до территории войсковой части №77977 (кроме транспорта со спецпропусками и жителей по месту регистрации);

– по проезду от улицы Гастелло в районе дома 119А до 2КПП военной части 77977.

Кроме того, с 7.00 20 августа запретят остановку транспортных средств на этих же участках, а также:

- по улице Гастелло, от дома №66А до дома №76 (включая бывшее разворотное троллейбусное кольцо);

– по улице Сенько, от улицы Гастелло до дома 20 по улице Сенько;

– по проезду от улицы Сенько до разворотной площадки общественного пассажирского транспорта в районе дома 31,Тамбов-4.