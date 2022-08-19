Тамбовчанин отправится в колонию за убийство соседа-уголовника

В суде вынесли приговор 31-летнему жителю Тамбовского района, которого признали виновным в покушении на убийство.

На следствии и в суде установили, что вечером 24 ноября прошлого года мужчина пришел в квартиру к соседу, который недавно освободился из колонии и вел аморальный образ жизни, для решения возникших у них разногласий. Мирно решить дело не удалось, визитер достал нож и нанес соседу удар в шею, от чего нож сломался. Тогда он взял другой и продолжил наносить удары мужчине в грудь и живот, после чего с места происшествия скрылся. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 39-летний раненый остался жив.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.