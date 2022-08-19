Шестеро тамбовчан пострадали от мошенников

17 и 18 августа в полицию Тамбова поступило 6 сообщений о пожилых людей, которые сообщили о том, что стали жертвами мошенничества. Как выяснили полицейские, происходили они по одной и той же, известной всем схеме: неизвестные люди звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали им о том, что кто-то из их близких родственников совершил ДТП и ему грозит уголовное наказание. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо было заплатить определенную сумму – как правило, она варьировала в пределах 100-200 тысяч рублей. Испуганные люди соглашались и отдавали деньги приехавшим за ними курьерам. Позднее жертвы аферы все же перезванивали своим родственникам и узнавали о том, что никакое дорожно-транспортное происшествие они не совершали. За помощью пожилые люди обратись в полицию.

В общей сложности от действий мошенников пострадали шестеро тамбовчан. Общая сумма, которой завладели мошенники – около одного миллиона рублей.

- Всех троих аферистов задержали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Двое из них – жители Белгородской области. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.