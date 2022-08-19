Стал известен план проведения авиашоу в Тамбове

После двухлетнего перерыва традиционный авиационный культурно-спортивный праздник состоится 20 августа на военном аэродроме (бывшее военное училище летчиков) в Тамбове. В этом году он посвящён 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, 85-летию образования Тамбовской области, Дню города Тамбова, Дню воздушного флота России.

В 12 часов начнется выставка вооружений наземного показа авиационной техники, а также военной и специальной техники частей Тамбовского гарнизона. Перед публикой выступят губернаторский оркестр, экипажи аэроклуба «Заря», вокально-инструментальный ансамбль «Заря». В 13.15 состоится торжественная церемония открытия праздника.

После торжественной церемонии открытия праздника зрители увидят парад воспитанников кадетских корпусов, выступления парашютистов, войск Росгвардии, демонстрацию самолетов Дальней авиации и Росгвардии.

- Завершится праздник демонстрацией фигур высшего пилотажа воздушными асами «Русских витязей», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.