В Тамбовских лесах снизили уровень пожарной опасности

На территории Тамбовской области установлен преимущественно I (низкий) класс пожарной опасности. Это связано с дождливой погодой. Специалисты управления лесами Тамбовской области призывают жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах.

С начала пожароопасного сезона в лесах региона ликвидировали три пожара – в Тамбовском, Рассказовсом и Мичуринском районах. Огнем пройдены участки леса общей площадью 0,95 гектара. Огонь не нанес вреда региональному лесному фонду.

- Эксперты управления лесами считают, что с большой долей вероятности все пожары в лесах на территории Тамбовщины возникли по вине человека, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Непотушенный костер, брошенная спичка или сигарета, оставленный мусор – все это может стать причиной пожара.