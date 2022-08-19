Котовск, Мичуринск и Моршанск получат средства на благоустройство

На форуме малых городов и исторических поселений в Тамбове объявлены победители VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023-2024 годах.

От Тамбовской области в конкурсе участвовали Котовск, Мичуринск и Моршанск. Администрация города Мичуринска представила на конкурс проект реконструкции исторической части улицы Советская с благоустройством прилегающих территорий. Главная идея проекта — объединение центральной части города и набережной в один маршрут. Он получит название «Ось Мичурина».

Администрация города Моршанска разработала проект благоустройства Октябрьской площади, находящейся в центре города. Здесь создадут современную инфраструктуру, исторические места наполнят новыми востребованными функциями. Администрация города Котовска планирует благоустроить сквера у дома детского творчества. Сквер расположен в историческом центре города. Концепция проекта — создание дружелюбного пространства для детей с сохранением расположенных в сквере сосен.

В результате все три участника от нашей области признаны победителями. Котовск и Моршанск победили среди городов с населением от 20 до 50 тысяч человек и получат гранты в размере 70 млн рублей. А Мичуринск – в числе лучших среди городов с населением от 50 до 100 тысяч жителей и получит грант в размере 95 миллионов рублей.

- Конкурс проводится с 2018 года, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Ежегодно из федерального бюджета выделяется 10 миллиардов рублей, которые распределяются среди 160 победителей.