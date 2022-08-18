С дачного участка тамбовчанки украли 70 металлических столбов

11 августа в районном посёлке Дмитриевка произошла кража, неизвестный прошёл на территорию дачного участка, который принадлежит 71-летней женщине и сумел вынести 70 металлических столбов.

Женщина обнаружила пропажу, множество следов от обуви неизвестного на участке и обратилась в полицию. В совершении этого преступления заподозрили 19-летнего студента колледжа, живущего в Мичуринске. Молодой человек рассказал, что сбыл украденные столбы в пункт приема металлов, общий их вес составил 340 кг. Вырученные деньги он потратил и теперь ущерб придется возместить.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.