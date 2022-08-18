В Тамбове 15-летний подросток до смерти забил мужчину молотком

После убийства парень закрыл дверь на навесной замок и ушел Фото: СУ СК России по Тамбовской области

16 августа в доме по улице Районной города Тамбова нашли тело 42-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. По данному факту в Ленинском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УМВД России в кратчайшие сроки удалось установить лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 15-летний подросток.

По версии следствия, вечером 15 августа подозреваемый на автобусной остановке познакомился с мужчиной, распивавшим там спиртное, который предложил ему продолжить употребление алкоголя у него дома. В жилище между ними произошел конфликт, в ходе которого подросток взял из шкафа молоток и нанес мужчине множественные удары по голове, после чего закрыл дверь на навесной замок и скрылся. Утром следующего дня тело мужчины обнаружила женщина, у которой он арендовал дом. При задержании у подозреваемого найдены банковские карты погибшего.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств и мотива совершения данного преступления, установление данных о личности подозреваемого, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.