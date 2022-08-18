Тамбовчане смогут увидеть трансляцию Всероссийского форума «Среда для жизни»

18 и 19 августа в Тамбове проходит Всероссийский форум «Среда для жизни – 2022». Новые идеи комплексного развития территорий на форуме обсудят представители власти, девелоперы, российские и международные архитекторы, специалисты в области городской среды. Прямая трансляция мероприятий форума пройдет на нескольких площадках.

Организатором форума выступает институт развития ДОМ.РФ. Трансляция мероприятий будет организована на сайте ДОМ.РФ — https://дом.рф/media/news/sdj/, в социальной сети ВКонтакте — https://vk.com/video/@sredaforlife?z=video-165003872_456239188%2Fclub165003872%2Fpl_-165003872_-2.

В частности, 18 августа все желающие могут посмотреть трансляцию круглых столов «Особенности проектного финансирования и поддержки спроса при малоэтажной жилой застройке», «Новые инструменты развития ИЖС», «Зеленая повестка: новый стандарт малоэтажного строительства». Кроме того, трансляцию пленарной сессии Минстроя России «Растем вместе в малых городах: качество городской среды и демография» и благотворительного хоккейного матча.

- Ключевой темой форума в этом году станет развитие малоэтажного, в том числе индивидуального строительства, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.