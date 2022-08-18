Тамбовчанин убил сожительницу, которая узнала, что он заходил на сайт знакомств

В суде вынесли приговор 43-летнему тамбовчанину, которого признали виновным в убийстве гражданской супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вечером 21 марта в квартире дома по улице Рылеева города Тамбова обнаружили тело 44-летней женщины с ножевым ранением. Следствием и судом установлено, что в этот день погибшая в телефоне сожителя увидела, что тот заходил на сайт знакомств. В ходе возникшего по этому поводу конфликта женщина стала оскорбительно выражаться в адрес сожителя. Разозлившись, тот схватил нож и нанес лежащей на диване сожительнице удар в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.