В Тамбовской области рыбак зацепил удочкой электрический провод и погиб от удара током

Мужчина получил смертельную электротравму Фото: СУ СК России по Тамбовской области

17 августа рядом с водоемом в селе Троицкий Росляй Токаревского района обнаружено тело 44-летнего мужчины. Погибший с супругой приехал на рыбалку из соседнего села, закидывал удочку и зацепил линию электропередач, в результате чего получил травму током и погиб на месте.

- По данному факту в Уваровском МСО СУ СК по региону начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Следователи детально устанавливают обстоятельства произошедшего.