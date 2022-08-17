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Происшествия17 августа 2022 16:22

В Тамбовской области рыбак зацепил удочкой электрический провод и погиб от удара током

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина получил смертельную электротравму

Мужчина получил смертельную электротравму

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

17 августа рядом с водоемом в селе Троицкий Росляй Токаревского района обнаружено тело 44-летнего мужчины. Погибший с супругой приехал на рыбалку из соседнего села, закидывал удочку и зацепил линию электропередач, в результате чего получил травму током и погиб на месте.

- По данному факту в Уваровском МСО СУ СК по региону начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Следователи детально устанавливают обстоятельства произошедшего.