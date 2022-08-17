Тамбовчанин получил почти 3 года колонии за нападение на полицейского и кражу велосипеда

В суде вынесли приговор 40-летнему ранее судимому жителю Рассказовского района, которого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием и судом установлено, что вечером 27 мая этого года из-за отсутствия денег на проезд он похитил велосипед из подъезда многоквартирного дома по улице Маяковского города Рассказово, который позже намеревался продать. В этот же день владелец велосипеда обратился в полицию. После установления личности злоумышленника, полицейский предложил ему проследовать в отдел полиции. Законные требования сотрудника полиции мужчина выполнять отказался и ударил его ногой.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.