К тамбовчанке домой зашел грабитель и забрал лежащие на столе 1,5 тысячи рублей

В МОМВД России Моршанский с заявлением о грабеже обратилась жительница посёлка Устьинский. Сотрудники полиции установили, что в дом к 88-летней пенсионерке зашёл мужчина и, увидев лежащие на столе 1500 рублей, забрал их и ушёл.

Полицейские установили личность грабителя. Им оказался 37-летний житель Моршанска. Деньги грабитель не вернул, так как потратил их на спиртное. Выяснилось, что мужчина уже не первый раз имел проблемы с законом.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ (Грабёж), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.