В рамках летней акции Сбербанк снизил ставку по потребкредитам до 4,9% на первый месяц

.

СберБанк снизил ставки по потребительским кредитам в рамках летней акции, которая продлится до 3 октября 2022 г. По акции можно взять кредит по ставке 4,9% на первый месяц, если у клиента есть годовая подписка СберПрайм+ или под 5,9% на первый месяц, если такой подписки нет. Также ставка 4,9% доступна при рефинансировании кредитов других банков даже для клиентов без подписки. Это самая низкая ставка по потребительскому кредиту за последние 10 лет.

Дополнительно снижена минимальная базовая ставка в рамках акции на 1 п. п. и теперь она составляет 13,5%. Аналогичные условия доступны и по рефинансированию кредитов других банков.

Акционные условия доступны для кредитов от 300 тысяч рублей.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка СберБанка ПАО Сбербанк:

«Сбер предлагает клиентам максимально комфортные условия по кредитным продуктам. Снижение уровня процентных ставок постепенно возвращает спрос. Оформить услугу можно в онлайн-режиме: в среднем три из четырех потребительских кредитов оформляются именно в Сбербанк Онлайн. Особенные условия мы предлагаем для наших зарплатных клиентов и владельцев подписки СберПрайм+. Также отмечу, что по-прежнему широкой популярностью пользуются наши кредитные карты, которые отличаются удобством и практичностью. С начала года Сбер в Черноземье выдал почти в два раза больших кредитных карт чем годом ранее».