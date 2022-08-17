В дни проведения форума «Среда для жизни» в Тамбове ограничат движение

18 и 19 августе в областном центре пройдет Всероссийский форум «Среда для жизни – 2022».Как сообщает администрация Тамбова, для обеспечения безопасности в городе вводится ряд ограничений движения транспорта.

Так, будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия):

– с 12.00 17 августа до 18.00 19 августа по улице Октябрьской, от дома №2А до улицы К.Маркса;

– с 20.00 17 августа до 7.00 18 августа:

по улице Набережной, на участке от улицы Сергеева-Ценского до улицы Гоголя;

по улице Тельмана, на участке от улицы Советской до улицы Набережной;

по улице М. Горького, на участке от улицы Советской до улицы Набережной;

по улице Селезневской, на участке от улицы Мичуринской до улицы Гвардейской;

по улице Пахотной, на участке от улицы Селезневской до улицы Сабуровской;

по дублеру улицы Мичуринской, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской;

по улице Ромашковой, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской;

по улице М.Н. Мордасовой, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской;

– с 07.00 17 августа до 16.00 18 августа:

по улице Советской, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской;

по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы К.Маркса;

по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;

– с 20.00 18 августа до 7.00 19 августа:

по улице Селезневской, на участке от улицы Мичуринской до улицы Гвардейской;

по улице Пахотной, на участке от улицы Селезневской до улицы Сабуровской;

по дублеру улицы Мичуринской, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской;

по улице Ромашковой, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской;

по улице М.Н. Мордасовой, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской.

Также вводится запрет на движение транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия):

– с 07.00 18 августа и до окончания мероприятия в это день:

по улице Набережной, на участке от улицы Гоголя до улицы Фридриха Энгельса;

по улице Тельмана, на участке от улицы Советской до улицы Набережной;

по улице Селезневской, на участке от улицы Мичуринской до улицы Гвардейской;

по улице Пахотной, на участке от улицы Селезневской до улицы Сабуровской;

по дублеру улицы Мичуринской, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской;

по улице Ромашковой, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской;

по улице М.Н. Мордасовой, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской;

– с 16.00 18 августа и до окончания мероприятия в это день:

по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы К. Маркса;

по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;

– с 07.00 19 августа и до окончания мероприятия в это день:

по улице Селезневской, на участке от улицы Мичуринской до улицы Гвардейской;

по улице Пахотной, на участке от улицы Селезневской до улицы Сабуровской;

по дублеру улицы Мичуринской, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской;

по улице Ромашковой, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской;

по улице М.Н. Мордасовой, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской.