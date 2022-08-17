Тамбовчанин чуть не лишился автомобиля

16 августа в 1 час 20 минут в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение потерпевшего о попытке угона автомобиля. Накануне вечером автовладелец припарковал свою машину ВАЗ-2105 на улице Базарной возле своего дома, не заперев дверцы салона. Ночью он обнаружил, что неизвестный пытается угнать его машину и заявил об этом в полицию.

Угонщика задержали. Сотрудники полиции выяснили, что около 1 часа ночи 44-летний мужчина, проживающий на улице Горького, проник в салон и решил покататься на чужом транспорте. Оказалось, что мужчина находился в федеральном розыске с мая этого года в связи с причастностью к преступлению за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и обвинению Тамбовским районным судом.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения (угон)», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, придется возместить ущерб, причиненный автомобилю.