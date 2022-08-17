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Происшествия17 августа 2022 8:58

В центре Тамбова легковушка столкнулась с КамАЗом

В аварии пострадал 24-летний водитель
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель легкового авто оказался в больнице

Водитель легкового авто оказался в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 24-летний мужчина, произошла 16 августа в 14 часов 05 минут в районе д. 50 по ул. Студенецкая города Тамбова. Водитель, управляя автомобилем «ЛАДА 219070» столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ 5320» под управлением 70-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя автомобиля «LADA GRANTA» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.