18 и 19 августа тамбовские музеи будут работать до 22 часов

Участников Всероссийского форума «Среда для жизни» ждет не только экспертная, но и насыщенная культурная программа. С прибытием на тамбовскую землю каждый гость получит туристический путеводитель, в котором представлена информация об учреждениях культуры и познавательных мероприятиях.

- В помощь участникам форума — сайт tambovtravel.ru, где они могут записаться на интересные экскурсии, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

18 и 19 августа, в дни проведения масштабного мероприятия, свои двери до позднего вечера распахнут все крупные региональные музеи. Посетители смогут узнать об истории Тамбовской области, ярких событиях и выдающихся личностях, связанных с регионом. В музеях ждут и тамбовчан, и гостей области.

Так, областной краеведческий музей приглашает посетить выставки и постоянно действующую экспозицию, в которой представлены уникальные естественнонаучные и археологические коллекции, произведения живописи и графики, декоративно-прикладного искусства, оружия, этнографии XVII - XX вв.

В Тамбовской областной картинной галерее можно увидеть постоянные экспозиции русского искусства XVIII - нач. XX веков, итальянского искусства XVI - XIX веков, нидерландского, фламандского и голландского искусства XVI - XVII веков, французского искусства XVIII - XIX веков и различные выставки.

Гости Дома-музея Г.В.Чичерина увидят, где жила семья знаменитого советского дипломата, а также выставку «Ангелы жизни».

Музейно-выставочный центр представляет постоянно действующие экспозиции, рассказывающие о вкладе Тамбовской области в Победу Великой Отечественной войны и развитии отечественной космонавтики. В залах музея в эти дни пройдет художественная выставка К.Тимофеевой «Выдуманный мир».

Участников форума ждут в уникальном Музее истории медицины в Тамбове и в Музее-усадьбе известного советского художника А.М.Герасимова в Мичуринске, где представлена богатая галерея его подлинников.