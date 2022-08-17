В технопарк «Кванториум-Тамбов» открыли набор на новый учебный год

С 26 августа начнется прием документов в детский технопарк «Кванториум-Тамбов» по направлениям «промробоквантум», «хайтек», «космоквантум», «промышленный дизайн», «it-квантум», «биоквантум», «кино-фотошкола». Занятия в технопарке проходят во второй половине дня, обучение бесплатное, приглашаются дети в возрасте 10-18 лет.

По вопросам зачисления в детский технопарк можно обращаться по адресу ул. Державинская 10 (напротив Краеведческого музея, рядом с Парком культуры и отдыха), 1 этаж, кабинет №9.

- Для подачи заявления потребуется свидетельство о рождении и активный сертификат ПФДО, а также паспорт ребенка, если он достиг 14-летнего возраста, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.