Тамбовчанка получила три года условно за нападение на мужа

В Тамбовской области вынесли приговор 37-летней жительнице Сосновского района, которую признали виновной в преступлении по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что вечером 8 апреля текущего года после употребления спиртного между супругами на почве ревности произошел конфликт. Утром следующего дня они продолжили выяснение отношений, высказывая взаимные оскорбления в адрес друг друга. В ходе ссоры, окончательно разозлившись, женщина схватила нож и нанесла супругу удар в область грудной клетки, причинив проникающее колото – резаное ранение с повреждением легкого. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 36-летний мужчина остался жив.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.