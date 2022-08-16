В Тамбовской области заработала «горячая линия» по выборам 2022 года

Региональный общественный штаб по общественному контролю и наблюдению на выборах в 2022 году объявил о начале работы «горячей линии». Обратиться с интересующими вопросами можно по телефону: 8(4752) 78-61-97.

- График работы «горячей линии» - ежедневно в будние дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Позвонив на телефон «горячей линии», можно получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях по выборам в единый день голосования 11 сентября 2022 года, узнать об особенностях организации общественного наблюдения, о порядке и сроках подачи заявлений о голосовании по месту нахождения.

Напомним, 9, 10 и 11 сентября 2022 года в регионе пройдут досрочные выборы главы Тамбовской области, дополнительные выборы депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборы в органы местного самоуправления, по итогам которых будут замещены 36 депутатских мандатов в представительных органах местного самоуправления и избраны 13 глав сельсоветов.