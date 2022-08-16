Тамбовчанин напал на полицейского

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, ночью 27 июля находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый зашел в помещение гостиницы, где намеревался арендовать номер для проживания. При оформлении номера мужчина стал вести себя агрессивно и стучать руками по защитному стеклу стойки регистрации посетителей. Законное требование сотрудника ОМВД России по г. Мичуринску о прекращении противоправных действий подозреваемый проигнорировал и нанес полицейскому удар кулаком в область лица.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.