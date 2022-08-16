Тамбовчане смогут отдать детей в продленку

Около 10 лет в тамбовских школах действуют бесплатные группы присмотра и ухода. Первоклассники, а если позволяют условия, то и дети постарше, могут находится в них с 8.00 до 15.00.

Формируются группы по запросам родителей. В прошлом учебном году они действовали в 12 школах. Их посещало около 600 детей. В группах присмотра и ухода ребята находятся под контролем учителей.

Для тех, кто хочет, чтобы после окончания занятий, образовательный процесс продолжался, учебные заведения предлагают платную услугу «Школа полного дня». В этих группах дети находятся под присмотром воспитателей до 18.00. Ребята посещают школьные спортивные секции, кружки, студии, делают уроки. Школы полного дня набирают все большую популярность у родителей воспитанников начальных классов.

- В прошлом учебном году в 14 школах их посещали около 500 детей, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.