На трассе в Тамбовской области иномарка протаранила три автомобиля: в аварии погиб 40-летний мужчина

Водитель иномарки погиб на месте ДТП Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

16 августа в 6 часов 35 минут на автодороге Тамбов-Лысые Горы, на территории Тамбовского района произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и один получил тяжёлые травмы.

Как рассказали в региональном УГИБДД, 24-летний водитель автомобиля GEELY, двигаясь со стороны Тамбова столкнулся со встречными машинами: Ладой Грантой, Mitsubishi L200 и Renault Logan.

- 40-летний водитель Renault Logan погиб на месте ДТП, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 24-летнего мужчину, управлявшего GEELY, в бессознательном состоянии доставили в лечебное учреждение.