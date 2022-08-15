В Тамбовской области женщина единственным ударом ножа расправилась с сожителем

12 августа в квартире одного из домов по улице Красноармейской р.п. Сосновка обнаружили тело 35-летнего мужчины с проникающим ранением в области грудной клетки. По данному факту в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержана 40-летняя знакомая погибшего, которая раньше была его сожительницей.

По версии следствия, вечером женщина в своей квартире распивала спиртные напитки в компании знакомых. Среди гостей был и ее бывший сожитель, который начал вспоминать прошлые обиды и упрекать женщину в том, что она написала на него заявление в полицию и его привлекли к уголовной ответственности. Разозлившись, хозяйка дома схватила нож и нанесла ему удар в грудь. От полученного ранения мужчина сразу скончался.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.