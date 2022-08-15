Тамбовчанин «нарвался» на мошенников при покупке бассейна

В апреле этого года в полицию обратился 28-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. Тамбовчанин объяснил, что на одном из сайтов объявлений он нашел каркасный бассейн по привлекательной цене. Продавцы требовали полную оплату вперед и обещали доставить бассейн в кратчайшие сроки. Мужчина отправил аферистам почти 21 000 рублей, когда бассейн ему так и не прислали, пошел в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личности возможных преступников. Ими оказались двое жителей Сочи 21 года и 26 лет. Полицейские выехали в командировку для поимки преступников. Их задержали и доставили в Тамбов.

- В отношении мошенников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Устанавливается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории области и других регионов страны.