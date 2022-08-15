В тройной аварии на тамбовской трассе погиб мужчина

В аварии погиб 37-летний мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 14 августа в 22 часа на 94 км автодороги «Тамбов-Шацк» в Моршанском район. 28-летний мужчина, управляя «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ LC 250D», совершал обгон и врезался в полуприцеп «SCHMITZ-S01» «СКАНИЯ-G440LA4X2HNA», за рулем которого был 25-летний водитель. После столкновения автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ LC 250D» столкнулся с «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» на автомобиле скорой помощи доставили в Моршанскую ЦРБ, где от полученных травм он в течение суток скончался, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ LC 250D» тоже отвезли в больницу, госпитализировать его не стали.