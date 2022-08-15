Тамбовчанин оформил фиктивную прописку 12 иностранцам

12 августа во время проверки жилого сектора участковые уполномоченные полиции вместе с сотрудниками УФСБ по Тамбовской области выявили факт незаконной регистрации по месту пребывания. В декабре 2018 года 51-летний собственник квартиры в доме на улице Новостремянной Тамбова фиктивно прописал у себя 12 жителей государств Ближнего зарубежья. Сфальсифицировав с помощью двух своих пособниц документы, он задокументировал в миграционном подразделении мнимых жильцов за определенную плату, заранее зная, что проживать по данному адресу те не будут. Нарушитель миграционного законодательства опрошен, получены признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – За такое преступление, грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.