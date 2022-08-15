В Тамбовской области утонул рыбак

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В ночь с 13 на 14 августа в водоеме неподалеку от села Петровка Сампурского района утонул 37-летний мужчина. Он, вместе с приятелем и его женой, приехал на рыбалку с ночевкой. Ночью на лодке мужчина один отправился на водоем. Утром друг и его супруга поняли, что приятель так и не вернулся. Самостоятельные поиски результата не дали и люди обратились за помощью в полицию.

- По факту гибели мужчины в Тамбовском МСО СУ СК по региону начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.