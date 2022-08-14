Тамбовский «Спартак» упустил победу в матче с «Сахалином»

В седьмом туре подопечные Игоря Неучева сыграют 21 августа дома с московским «Сахалинцем». Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 14 августа, в матче шестого тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» принимал на своем поле «Сахалин» из Южно-Сахалинска. На 42-й минуте Антон Архипов вывел хозяев вперед, но гости сумели избежать поражения благодаря точному удару Мамкина на 90+ минуте. Итог встречи – ничья 1:1.

После сегодняшнего игрового дня в подгруппе 1 лидирует курский «Авангард» с 16-ю очками. Далее следует брянское «Динамо» (12). У «Спартака» и обнинского «Кванта» по пять очков. Они делят восьмое – девятое места. В седьмом туре подопечные Игоря Неучева сыграют 21 августа дома с московским «Сахалинцем».