Тамбовчан предупреждают об аномальной жаре в ближайшие три дня

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным синоптиков, во второй половине дня 14, 15, 16 августа на территории Тамбовской области ожидается жара. Температура воздуха повысится до 32°C.

Спасатели рекомендуют жителям региона поддерживать прохладу в доме. Днем закрывайте окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. Открывайте на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении.

Старайтесь не находиться на жаре.

Избегайте интенсивной физической нагрузки. Старайтесь находиться в тени.

Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах.

Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости.

Принимайте прохладный душ или ванну.

Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки. С

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» или «112».