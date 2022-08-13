Жители части дома на Кавказской, 1Б в Тамбове получили ключи от квартир

12 августа завершился первый этап строительства проблемного дома на улице Кавказской, 1Б в Тамбове. Ключи получили владельцы восьмидесяти одной квартиры.

Напомним, строить дом на Кавказской, 1Б начали еще в 2014 году, а спустя год сменилась фирма-застройщик. В течение нескольких лет работы регулярно приостанавливали, а затем в отношении гендиректора компании возбудили уголовное дело за нарушение законодательства о долевом строительстве. В 2020 году застройщика признали банкротом.

Чтобы решить давнюю проблему, к достройке этого объекта привлекли инвестора, у которого уже был опыт завершения строительства двух проблемных домов на 235 квартир. В качестве компенсации фирма получила участок земли и право на продажу свободных помещений в этом здании.

- Строительство разбили на три этапа, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Сейчас сдан в эксплуатацию первый из них, а до 30 июня 2023 года запланировано завершить еще два этапа по 72 квартиры.

На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов остается еще восемь домов. По каждому из них уже разработаны конкретные решения и составлен план-график их выполнения.