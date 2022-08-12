В Тамбове обустраивают новые контейнерные площадки

С начала года в областном центре сотрудники «Спецтехуниверсал» обустроили 18 новых контейнерных площадок. Они расположены в разных частях города: ул. Карьерная, 63, ул. Комсомольская, 110, Звёздный переулок, 14, ул. Пролетарская, 104, ул. Августа Бебеля, 62, ул. Затонная, 413, Курский проезд, 16 и другие. 11 августа новая площадка появилась по адресу ул. Киквидзе, 73.

Все новые объекты имеют бетонное основание. Подход с тротуара позволяет выбросить мусор, не выходя на проезжую часть, а сопряжение основания вровень с асфальтовым покрытием дает возможность легко выкатывать и освобождать контейнеры. Монтаж стандартно занимает около двух дней, включая установку каркаса и обшивку профильным листом. Все площадки имеют крышу и передние стенки, чтобы мусор не разлетался по улице.

Новые контейнерные площадки создаются по обращениям тамбовчан. Указанные жителями места предварительно комиссионно обследуют на соответствие санитарным нормам. Дальнейшее обслуживание осуществляет муниципальное учреждение «Спецтехуниверсал», специалисты которого делают еженедельные объезды.

- До конца года в Тамбове планируется создать ещё около 20 контейнерных площадок, в том числе по адресам ул. Дегтярева, 64, ул. Чумаровская, 13, ул. Степная, 68. Внимание уделят Полынковскому кладбищу и Рассказовскому шоссе, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.