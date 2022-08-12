В Тамбове задержали мужчину, который совершил 7 краж

В дежурную часть сразу нескольких отделов полиции Тамбова 11 августа стали поступать сообщения из различных предприятий и магазинов о совершенных кражах. Оперативники выехали на места преступлений, опросила владельцев, возможных свидетелей, осмотрели места краж, изъяли следы пальцев рук и обуви, следы орудия взлома и, там где они были, записи камер видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 вскоре установили личность подозреваемого в кражах. 47-летнего жителя Сосновского района, который отбывал срок за аналогичные преступления и недавно освободился из колонии, задержали.

Установлено, что мужчина за несколько дней совершил 5 краж на территории Тамбовского района и 2 кражи в Ленинском районе Тамбова. Он проникал в магазины и похищал продукты, алкоголь, а также деньги. Его добычей стали почти 33 тысячи рублей.

- В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по п.б ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Часть похищенного изъята, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Устанавливается причастность фигуранта к аналогичным кражам, совершенным на территории региона.