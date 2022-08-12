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Общество12 августа 2022 9:07

В главной библиотеке Тамбовщины нашли прижизненное издание со стихами Пушкина

Сборник стихов1814 года обнаружили в отделе редких книг
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
На момент выхода книги Александру Пушкину было 15 лет

На момент выхода книги Александру Пушкину было 15 лет

Уникальную находку сделали сотрудники отдела редких книг областной библиотеки им. Пушкина. Во время работы над каталогом «Отечественная война 1812 года в изданиях фонда отдела редких книг» специалисты обнаружили двухтомник «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году», изданный в Москве в Университетской типографии в 1814 году. Эта хрестоматия содержит больше 150 стихотворных откликов на военные события Отечественной войны. Все стихотворения написаны по горячим следам военных событий в разных стихотворных жанрах как известными, так и малоизвестными литераторами.

Среди авторов – В. Жуковский, Г. Державин, Ф. Иванов, М. Невзоров, А. Бунина, Н. Писарев, С. Глинка, Н. Кугушев, А. Измайлов, Н. Шатров и другие. Стихотворение Александра Пушкина опубликовано в первой части «Собрания стихотворений» на странице 245. Оно посвящено полководцу, участнику Отечественной войны 1812 года Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову (1745 – 1813). На момент публикации стихотворения поэту было 15 лет.

По данным сотрудников библиотеки, редчайшее издание находилось в личной коллекции Хвощинских (известного дворянского рода в Тамбовской губернии) о чем свидетельствует надпись на форзацах книг : «Андрей Хвощинский». Также на страницах издания имеется штамп Нарышкинской особой библиотеки в Тамбове.