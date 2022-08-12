В Тамбове санитарные врачи запретили купаться на четырех пляжах

По состоянию на 11 августа санитарные врачи региона изучили 214 проб воды в зонах отдыха на санитарно-химические показатели; 317 проб на микробиологические показатели, в том числе 197 проб на возбудителей инфекционных заболеваний и 309 проб на колифаги; 143 пробы исследовано по паразитологическим показателям.

По результатам исследований воды в области не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пробы взятые на 11 пляжах, 4 из которых находятся в Тамбове. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора не рекомендуют купаться в следующих зонах отдыха:

- канал реки Цны, левый берег в районе ул. Набережной,14, пляж «Парус»;

- канал р. Цны в районе парка «Дружбы», правый берег вблизи «Тезикова моста» - пляж «Детский»;

- р. Цна, г. Тамбов, район «МНТК» - пляж «Пригородный»;

- р. Цна, левый берег после Кривого моста - пляж «Спортивный»,

- р. Мошляйка, с. Тулиновка, пляж;

- р. Цна, Тамбовский район, с. Татаново, пляж;

- р. Цна, Тамбовский район, с. Бокино, пляж;

- р. Цна, СНТ «Эльдорадо», с. Перикса,

- пруд Новолядинский, р.п. Н.Ляда,

- пруд «Аэродромный», с. 2-я Гавриловка;

- пруд а/д Тамбов-Умет, р.п. Умет.