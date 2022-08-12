Тамбовские «волчата» проиграли саратовскому «Кристаллу»

Ассистентский дубль в составе нашей команды оформил Алексей Лебедев – он дважды помог отличиться Юшкову. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В Мичуринске на ледовой арене «Темп» МХК «Тамбов» провел повторный спарринг с саратовским «Кристаллом» в рамках подготовки к сезону-2022/23.

После убедительной победы в первой встрече (6:1) «волчата» немного расслабились и позволили сопернику добиться успеха в овертайме (4:5). Точными бросками в составе тамбовского клуба отметились Быстров (16-я), Юшков (18-я, 53-я) и Рамко (36-я). Ассистентский дубль в составе нашей команды оформил Алексей Лебедев – он дважды помог отличиться Юшкову.

Как сообщалось ранее, тамбовский «Спартак» потерпел первое домашнее поражение в сезоне. «Волки» капитулировали в принципиальном матче со «сталеварами».

Тем временем, тамбовчанка Светлана Кузнецова стала чемпионкой России по легкой атлетике. Уроженка Котовска выступала в составе женской команды Москвы в эстафетном беге 4х400 метров.