В Тамбовской области вынесли приговор УФСИНовцу, который пронес на территорию колонии мобильный и кабель к нему

В законную силу вступил приговор Моршанского районного суда в отношении сотрудника ФКУ ИК-5 УФСИН по Тамбовской области. Сотрудники УФСБ России по региону установили, что в апреле текущего года злоумышленник, действуя в интересах одного из осужденных, за вознаграждение в размере 44 тыс. рублей пронес на территорию исправительной колонии запрещенные предметы – мобильный телефон и USB-кабель.

Материалы передали в СУ СКР по региону, где по ним возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК России (получение взятки) и ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

- Мужчину приговорили к 4 годам колонии условно с испытательным сроком 3 года и лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов и органов ФСИН РФ сроком на 3 года, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области.