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Происшествия11 августа 2022 13:32

В Тамбовской области утонул мужчина, который пришел на пляж с семьей

Тело 38-летнего рассказовца нашли в Котовском водохранилище
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина нырнул и больше не выплыл

Мужчина нырнул и больше не выплыл

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

10 августа в Рассказовском районе на Котовском водохранилище водолазы «Пожарно-спасательного центра» вытащили из воды тело 38-летнего жителя Рассказовского района. По предварительным данным, в этот день мужчина с женой и детьми отдыхал на берегу водоема. Со слов очевидцев, он зашел в воду и нырнул, после чего находившиеся на берегу люди потеряли его из виду.

- Обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи Рассказовского МСО СУ СКР по Тамбовской области, начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.