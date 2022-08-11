В Тамбовской области утонул мужчина, который пришел на пляж с семьей

Мужчина нырнул и больше не выплыл Фото: СУ СК России по Тамбовской области

10 августа в Рассказовском районе на Котовском водохранилище водолазы «Пожарно-спасательного центра» вытащили из воды тело 38-летнего жителя Рассказовского района. По предварительным данным, в этот день мужчина с женой и детьми отдыхал на берегу водоема. Со слов очевидцев, он зашел в воду и нырнул, после чего находившиеся на берегу люди потеряли его из виду.

- Обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи Рассказовского МСО СУ СКР по Тамбовской области, начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.