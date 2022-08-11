В Тамбовской области утонул 62-летний москвич

Трагедия произошла в Инжавинском районе Фото: СУ СК России по Тамбовской области

10 августа в реке Сухая Панда, на территории деревни Ивановка Инжавинского района, нашли тело 62-летнего жителя Московской области. По предварительным данным, мужчина приехал в Инжавинский район в гости к своей матери, последний раз его видели 5 августа в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- Обстоятельства его гибели устанавливают следователи Уваровского МСО СУ СКР по Тамбовской области, начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.