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Происшествия11 августа 2022 10:37

В Тамбовской области утонул 62-летний москвич

Мужчина приехал в гости в деревню Ивановка к своей матери
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Трагедия произошла в Инжавинском районе

Трагедия произошла в Инжавинском районе

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

10 августа в реке Сухая Панда, на территории деревни Ивановка Инжавинского района, нашли тело 62-летнего жителя Московской области. По предварительным данным, мужчина приехал в Инжавинский район в гости к своей матери, последний раз его видели 5 августа в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- Обстоятельства его гибели устанавливают следователи Уваровского МСО СУ СКР по Тамбовской области, начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.