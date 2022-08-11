В Тамбовской области за сутки под колеса машин попали трое детей

Дети переходили дорогу по правилам Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области за прошедшие сутки сразу трое детей детей сбили машины. Первую аварию зафиксировали 10 августа в 19 часов 15 минут на ул. Б. Советская, д.3Б, р.п. Дмитриевка Никифоровского района. 40-летний мужчина, управляя автомобилем «SKODA-OCTAVIA» сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка доставили в областную детскую клиническую больницу.

В этот же день в 19 часов 30 минут на ул.Советская, д.108а с.Заворонежское Мичуринского района 36-летний мужчина за рулем «Toyota-Avensis» наехал на девочек 13 и 15 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

- В результате аварии пешеходов доставили в городскую клиническую больница им. С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. Госпитализировать их не стали.