На тамбовском фестивале «Песни над Цной» выступит Лариса Долина

6 августа в восьмой раз на площади Музыки в Тамбове пройдет Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной». Музыкальное событие приурочено к 85-летию со дня образования Тамбовской области.

В программе фестиваля органично сочетаются произведения классической, народной и современной популярной музыки.

В этом году перед зрителями выступит народная артистка Российской Федерации Лариса Долина. В концертной программе участвуют группа «Знак Качества», экс-солисты легендарных ВИА: «Синяя птица», «Песняры», «Весёлые ребята», «Аракс»; рок-группы «Круиз».

Также участниками фестиваля станут Тамбовский камерный хор имени С.В. Рахманинова, хор Валаамского монастыря, Государственный академический Кубанский казачий хор, группа «Знак Качества», солист Московского Театра Новая Опера им. Е.В. Колобова, приглашенный солист Большого театра, заслуженный артист республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев.

По традиции в празднике примут участие тамбовские коллективы: вокальный ансамбль Тамбовского колледжа искусств, хореографическая группа «ART Dance», артисты Государственного ансамбля бального танца «Цвета радуги».

Фестивальная программа начнется в 16.30. Концерт откроют выступления самодеятельных хоровых коллективов из Инжавинского, Мошанского, Сампурского, Тамбовского, Мичуринского районов, города Рассказово. Артисты исполнят русские народные и популярные советские песни.

-Многочасовой песенный марафон начнется на площади Музыки в 18 часов и завершится в 23 часа под залпы фейерверка, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.