Тамбовский «Спартак» потерпел первое домашнее поражение в сезоне

Вчерашний матч проходил также в рамках «Кубка Черноземья» от «Комсомольской правды». Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Вчера, 10 августа, матче пятого тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» принимал дома липецкий «Металлург». Победа имела важнейшее значение для хозяев. И с психологической точки зрения после разгромного поражения в Туле, да и в плане турнирных перспектив после всего одного набранного очка в двух последних турах.

И ведь как все удачно началось для «волков»: уже на 3-й минуте Скрыпников вывел подопечных Игоря Неучева вперед. Но сказка длилась недолго: на 10-й минуте Григорьев выправил ситуацию, а на 68-й – Иванников ударом с пенальти принес «Металлургу» волевую победу (2:1).

Черноземное дерби посетил и врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров. После финального свистка он написал в одной из своих соцсетей:

Сегодня была важная и ответственная, а главное - красивая игра. Сам очень переживал за игру, был на стадионе, болел за наших. Прошу всех болельщиков поддержать ФК «Спартак»! Знаю: впереди много игр и красивых побед!

«Спартак»: Вялов, Щигорев (Бзикадзе, 84), Дворяшин, Шабанов, Масленников (Трифонов, 54), Скрыпников, А.Архипов (Мишутин, 78), Чернышов, Запрудских, Жеребятьев, Мызгин (С.Архипов, 54).

После пяти туров в подгруппе 1 с 13-ю очками лидирует курский «Авангард». Следом идут брянское «Динамо», «Сахалинец» и «Строгино» (по девять). У «Спартака» четыре очка и девятое промежуточное место. В шестом туре наши парни сыграют 14 августа дома с «Сахалином» из Южно-Сахалинска.

Отметим, что вчерашний матч проходил также в рамках «Кубка Черноземья» от «Комсомольской правды». Игрой в Тамбове завершился первый круг турнира, по итогам которого «Авангард» набрал шесть очков, «Металлург» - три, «Спартак» зачетных баллов не имеет. Но все еще можно исправить, так как «волков» ждут повторные матчи с географическими соседями.