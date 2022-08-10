Фонд капремонта Тамбовской области предъявлял жителям к оплате несуществующие долги

Прокуратура провела проверку по обращению нескольких жителей Октябрьского района Тамбова по вопросу законности начисления НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области» задолженности по взносам за «капитальный ремонт».

Установлено, что в платежных документах, которые поступали людям, с мая текущего года появилась задолженность по строке «капитальный ремонт». Ранее в квитанциях об оплате ее не было. Часто в квитанциях отображалась сумма, которая уже ранее оплачивалась и на которую были подтверждающие документы.

Выяснилось. Что Фонд не проводил сверку лицевых счетов и не взаимодействовал с платежным агентом – АО «ТОСК».

Между тем, Фонд обязан вести учет средств, поступивших на счет, размер начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности по их оплате, а также размера уплаченных процентов. Такой учет ведется отдельно в отношении средств каждого собственника помещений в многоквартирном доме. Ведение учета может осуществляться в электронной форме.

В прокуратуре сделали вывод, что бездействие Фонда, ненадлежащий учет поступивших денежных средств от граждан, размера пени, ненадлежащая организация взаимодействия с платежным агентом приводит к искажению сведений о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирных домах, недополучению значительной суммы денежных средств, необходимых для капитального ремонта многоквартирных домов, нуждающихся в срочном ремонте, влечет нарушение прав жителей многоквартирных домов в целом по Тамбовской области.

- По результатам проверки прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова в адрес Фонда капитального ремонта внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое находится на рассмотрении, - сообщает прокуратура Тамбовской области.