У тамбовчанина украли 15 тюков сена

В полицию Мордовского района обратился владелец сельскохозяйственного кооператива, у которого есть поля, где он заготавливал сено и солому. Сотрудникам полиции он пояснил, что с этих полей сено исчезло. Под подозрение в совершении преступления попали ранее судимые жители Мордовского района 35, 37 и 48 лет.

Установлено, что ночью, используя грузовой автомобиль, в течение почти месяца она вывозили сено в сои дома. Всего им удалось похитить 15 тюков сена, каждый из которых весил по 450 кг. Общий ущерб потерпевшему составил более 50 000 рублей.

- Все похищенное изъято и возвращено законному владельцу, - сообщает ресс-служба УМВД России по Тамбовской области.