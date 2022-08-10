Тамбовского энергетика приговорили к миллионному штрафу за коррупционное преступление

Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда Тамбова в отношении руководителя структурного подразделения одной из областных энергетических компаний.

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области установили, что злоумышленник при посредничестве начальника сектора по работе с юридическими лицами одного из территориальных отделений организации получил от директора государственного бюджетного учреждения 300 тыс. рублей за то, чтобы скрыть выявленный факт безучетного потребления электрической энергии на сумму 2 млн. 700 тыс. рублей. Собранные материалы передали в СУ СКР по региону, где на их основании возбудили уголовное дело по п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК России (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, совершенное в крупном размере). В суде мужчину признали виновным, в качестве наказания он заплатить 1 миллион рублей штрафа, также ему на 2 года запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.

- Ранее Мичуринский районный суд Тамбовской области признал виновным уже бывшего начальника сектора по работе с юридическими лицами территориального отделения энергоснабжающей организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204.1 УК России (посредничество в коммерческом подкупе), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тамбовской области.