ХК «Тамбов» проведет два спарринга с «Ростовом»

Поединки пройдут на ледовой арене «В Радужном». Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

31 июля и 1 августа ХК «Тамбов» начнет подготовку к сезону спаренными матчами против «Ростова». Для обоих клубов эти встречи станут первыми в рамках текущего межсезонья. Поединки пройдут на ледовой арене «В Радужном». Матч 31 июля начнется в 17:00, а 1 августа – в 11:00. Вход свободный.

Как сообщалось ранее, поход за Кубком России БК «Тамбов» начнет с противостояния с «Новосибирском». Стартовый матч пройдет 14 – 15 октября в Гостях, а ответный – 4 – 5 ноября в Тамбове. Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «волки» завоевали путевку в Суперлигу 1.