Поход за Кубком России БК «Тамбов» начнет с противостояния с «Новосибирском»

Первым соперником «волков» станет «Новосибирск». Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Состоялась жеребьевка Кубка России-2022/23 по баскетболу. БК «Тамбов» стартует с 1/16 финала. Первым соперником «волков» станет «Новосибирск». Стартовый матч пройдет 14 – 15 октября в гостях, а ответный – 4 – 5 ноября в Тамбове.

- Кубок России – очень значимое соревнование, это рейтинговый турнир, в рамках которого могут встретиться команды самого разного уровня, участники разных лиг, - пояснил директор БК «Тамбов» Роман Кулаев. - Для всех это первый официальный старт. Всегда рассматриваем Кубок как один из этапов предсезонной подготовки, где можно проверить сыгранность, морально-волевые качества игроков. Выступать начнем в этом сезоне против сильного и опытного соперника, который показывает стабильно высокий результат.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «волки» завоевали путевку в Суперлигу 1.