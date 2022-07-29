Тамбовчанина будут судить за пьянство за рулем

Прокуратура Мичуринского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя района, которого признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В суде установлено и доказано, что в марте 2022 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ГАЗ 31105.

При этом, в июне 2021 года мужчина был осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ и подвергнут наказанию в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

- С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 4 года, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.