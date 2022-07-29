Сотрудник тамбовской энергетической компании получил миллионный штраф за взятку

Прокуратура области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя структурного подразделения аппарата управления ПАО «ТЭСК», которого в суде признали виновным в совершении преступления по п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, совершенное в крупном размере).

В суде установлено и доказано, что в сентябре прошлого года осужденный получил при посредничестве одного из начальников сектора по работе с клиентами-юридическими лицами и двух подчиненных работников, от представителя одного из лесхозов Мичуринского района незаконное вознаграждение в размере 300 тыс. руб. за сокрытие выявленного факта безучетного потребления электрической энергии на сумму более 2,6 млн. рублей, путем замены прибора учета электроэнергии с нарушениями на новый, и допуска его в эксплуатацию. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, половина взятки предназначалась посреднику.

- С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.